Auf Instagram konnten Fans fast alles mitverfolgen. Im Zillertal in Österreich haben sich Jessica Paszka und Johannes Haller das Jawort gegeben.

"Mr. & Mrs. Haller", schreibt Jessica Paszka zu einem Bild von sich und ihrem Frischvermählten, Johannes Haller. Das Paar hat sich im Zillertal in Österreich das Jawort gegeben. Auf Instagram konnten Fans einige Details von der Zeremonie mitverfolgen und auch schon einen Blick auf das Brautkleid von Paszka werfen.

Jessica Paszka und Johannes Haller haben geheiratet

Die ehemalige RTL-"Bachelorette" wählte eine auffällig verzierte, schulterfreie Robe, die zwar sehr an Märchenprinzessin erinnerte, für den Schnee allerdings weniger geeignet schien. Und so musste sie sich am Altar einen Mantel über die Schultern legen. Wie in ihrer Instagram-Story zu hören war, erinnerte Haller in seiner Rede, die von der Traurednerin vorgetragen wurde, an die Anfänge ihrer Beziehung.

So habe Paszka ihn drei Jahre lang "zappeln lassen". Die Anfänge ihrer Beziehung sind vielen TV-Zuschauern bekannt. Vor den Kameras kämpfte Haller als Kandidat bei "Die Bachelorette" um die Aufmerksamkeit und die Rosen von Jessica Paszka. Ihre finale Rose bekam er allerdings nicht, sondern Musiker und Ex-Dschungelcamp-Kandidat David Friedrich. Haller war nach seiner Teilnahme an der Kuppelshow mit Yeliz Koc zusammen, die ebenfalls an dem Format teilgenommen hatte. Die beiden bestritten zusammen das "Sommerhaus der Stars", trennten sich jedoch einige Monate danach.

RTL-Kuppelshow Muckis, Waschbrett und Sixpack: Diese 20 Prachtburschen wollen die Bachelorette erobern 1 von 20 Zurück Weiter Zurück Weiter Ab dem 14. Juli kämpfen 20 Männer um das Herz der Bachelorette Maxime Herbord. Wir stellen die Kandidaten vor.

Niko verdient sein Geld als Eiskunstläufer und -trainer, auch die Kuppelshow scheint er eher wettbewerbsmäßig anzugehen: "Dating ist wie Sport – man kann kein Olympiasieger werden, ohne dranzubleiben", sagt der 24-jährige Oberstdorfer. Mehr

Turbulente Liebesgeschichte

Wie bei der Trauung erwähnt, wusste Haller, dass er Paszka nicht mehr loslassen würde, sollten sie jemals zusammenkommen. Im Juli vergangenen Jahres gab es die ersten Gerüchte um eine Beziehung. Sowohl Haller als auch Paszka hielten sich damals noch bedeckt. Doch es dauerte nicht allzu lange, da bestätigten sie die Gerüchte und verkündeten, ein gemeinsames Baby zu erwarten. Im Mai dieses Jahres wurde Tochter Hailey geboren. Jetzt haben sie ihre Liebe im Schnee und in Anwesenheit ihrer engsten Vertrauten besiegelt.