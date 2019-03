Jessica Simpson (38, "These Boots Are Made For Walkin'") ist nach einer Woche aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die hochschwangere Sängerin war wegen einer schweren Bronchitis in Behandlung. Jetzt gibt sie auf Instagram Entwarnung - und klagt ihr Leid.

Simpson war wegen ihrer Beschwerden schon zum vierten Mal innerhalb zweier Monate im Krankenhaus. "Ich bin endlich wieder zuhause!", schreibt sie zu einem Bild, auf dem sie einen Mundschutz trägt. "Husten mit Birdie war eine verrückt schmerzhafte Angelegenheit. Ich werde von Tag zu Tag langsam wieder gesund." Birdie, dem Baby, gehe es gut. Sie zähle die Tage, bis sie "ihr süßes Lächeln sehen" könne und denke an alle Mütter, die ähnliches durchmachen müssen.

Simpson hat bereits eine sechsjährige Tochter und einen fünfjährigen Sohn mit ihrem Ehemann, dem Ex-Footballer Eric Johnson (39). Sie lässt ihre Fans über Social Media regelmäßig an den Höhen und Tiefen der Schwangerschaften teilhaben. Auf Instagram fragt sie ihre Follower etwa, was sie gegen geschwollene Füße in der Schwangerschaft machen - und berichtet auch schon mal davon, wie sie mit ihrem Schwangerschaftsgewicht die Klobrille ihrer Toilette zerbrochen hat.