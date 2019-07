"Drei Kinder zu haben, ist kein Spaß. Und die größte Herausforderung für mich ist es, immer präsent zu sein."

Jessica Simpson (39, "These Boots Are Made for Walkin'") brachte erst vor drei Monaten ihre Tochter Birdie zur Welt. Damit hat sie nun zusammen mit Ehemann Eric Johnson (39) drei Kinder - der älteste Sohn Maxwell ist gerade mal 7 Jahre alt. Wie Simpson in einem Interview mit dem Magazin "People" nun zugab, ist es momentan nicht einfach: "Sie sind alle in so unterschiedlichen Phasen." Gegen den Stress helfe aber Zeit zu zweit. Deswegen übergibt das Paar die Kinder einmal in der Woche an einen Babysitter. Was sie dann mit der kinderfreien Zeit machen? "Einfach nur einen Film schauen und Essen bestellen", so Simpson.