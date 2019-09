"Alles Gute zum 40. Geburtstag an den Mann meiner Träume. Ich bete in jedem Leben, dass ich dich finde und wir die Schönheit dessen, was wir haben, immer wieder neu erschaffen. Mein Held, Champion, bester Freund, Geliebter und Vater unserer Babys. Auf mehr hätte ich nie hoffen können. Ich liebe dich. Lasst uns feiern."

Süße Worte: Jessica Simpson (39, "These Boots Are Made For Walkin'") wünscht ihrem Ehemann Eric Johnson zu seinem 40. Geburtstag alles Gute. Via Instagram postete die Sängerin ein Foto von sich zusammen mit Johnson und kommentierte den Schnappschuss mit liebevollen Worten. Ihren Fans gefällt es: "Was für ein schöner, herzergreifender Kommentar!" oder "Ihr seid so ein tolles Paar", ist darunter zu lesen. Jessica Simpson und Eric Johnson sind seit 2014 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder.