von Eugen Epp Jahrelang hatte die Reisebloggerin Jessica Stein sich nicht mehr auf ihrem Instagram-Account gemeldet. Jetzt bricht sie ihr Schweigen und erklärt, dass sie an einer schweren Krankheit leidet.

Jahrelang hatte Jessica Stein als "tuulavintage" auf Instagram sehr regelmäßig gepostet und sich eine Community von weit mehr als einer Million Follower aufgebaut. Und dann: nichts mehr. Am 5. Januar 2020 schickte sie noch einen Post zu den Waldbränden in Australien ab, danach herrschte auf ihrem Kanal Funkstille. Ein persönliches Update, wie sie es zuvor regelmäßig veröffentlichte, hatte die Influencerin zuletzt im Juni 2019 gepostet.

Jetzt gibt Neuigkeiten von der Australierin, die sehr besorgniserregend sind. Zuerst enthüllte ihre Cousine Sara, dass Jessica Stein und ihre sechsjährige Tochter Rumi schwer erkrankt sind. Es war der erste Beitrag auf dem Instagram-Account von "tuulavintage" seit mehr als dreieinhalb Jahren. Demnach leiden Mutter und Tochter an einer komplizierten Bindegewebserkrankung. Offenbar ist die Krankheit vererbbar.

Influencerin Jessica Stein: Ärzte nahmen sie nicht ernst

Eine Therapie dafür gibt es allem Anschein nach momentan nicht. "In den letzten Jahren habe ich mich darauf konzentriert, am Leben zu bleiben", erklärte Stein ihre lange Auszeit. Den Gesundheitszustand ihrer Tochter hatte sie schon vor Jahren öffentlich gemacht: Das Mädchen leidet an verschiedenen Krankheiten, darunter das Tethered-Cord-Syndrom, einer Fehlbildung des Rückenmarks. Dadurch kann sie zum Beispiel nicht selbst ihren Kopf halten.

Bei Jessica Stein traten die Symptome auf, nachdem ihr bei einer Lumbalpunktion Rückenmarksflüssigkeit aus dem Wirbelkanal entnommen wurde. Die ersten vier bis sechs Wochen danach seien "schrecklich" gewesen. Es folgte ein Ärzte-Marathon, doch die Mediziner:innen konnten ihr nicht helfen, schoben ihre Beschwerden sogar teilweise auf angebliche psychische Probleme. Ihr wurde sogar vorgeworfen, die Krankheit ihrer Tochter für ihre eigenen Zwecke zu nutzen und kein Interesse an ihrer Genesung zu haben. In der letzten Zeit hat sich der Zustand der ehemaligen Reisebloggerin noch verschlechtert, die vergangenen sechs Monate seien schlimmer als je zuvor gewesen, schrieb Stein.

Sie kann nur noch im Sitzen schlafen

Sie sei "handlungsunfähig", so die Influencerin. Ihre Erkrankung beeinträchtigt sie schwer in ihrem Alltag: Stein kann nach Angaben ihrer Cousine nur noch im Sitzen schlafen, weil sie sich nicht hinlegen darf. Sie ist nicht in der Lage, zu arbeiten, Auto zu fahren oder zu kochen, außerdem hat sie Probleme beim Gehen und Sprechen. Wie ihre Tochter kann auch sie selbst den Kopf nicht aufrecht halten und muss deshalb eine spezielle Halskrause tragen.

Gleichzeitig braucht aber ihre kleine Tochter ihre Unterstützung. Rumi wird bald erneut operiert, ihre Mutter ist jedoch zu geschwächt, um bei ihr im Krankenhaus sein zu können. Auch der Vater des Mädchen sei "komplett ausgebrannt", berichtet die Cousine. Jessica Stein selbst habe lange nicht die Kraft gehabt, über ihre Krankheit zu berichten. Die Familie sammelt nun Spenden für die Behandlung der Influencerin und ihrer Tochter.

Quellen: "tuulavintage" auf Instagram / GoFundMe