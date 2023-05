Der Gottesdienst läuft: Charles legt den Krönungseid ab

Ein Teenager hat König Charles III. zu Beginn der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey begrüßt. Der 14-jährige Samuel Strachan ist der am längsten amtierende Chorknabe der Chapel Royal, der Kapelle des Londoner St. James's Palace. "Eure Majestät, als Kinder von Gottes Königreich begrüßen wir Sie im Namen des Königs der Könige", sagte der Junge am Samstag in London. Daraufhin antwortete Charles: "In seinem Namen und seinem Beispiel folgend, komme ich, nicht, damit mir gedient wird, sondern um zu dienen".