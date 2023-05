König Charles III. ist gekrönt – wechselt aber gleich seine Krone

Nach der Krönung ihres Ehemanns König Charles III. ist auch Königsgemahlin Camilla in der Londoner Westminster Abbey mit heiligem Öl gesalbt worden. Das Öl wurde aus Oliven vom Ölberg in Jerusalem hergestellt, wo die Großmutter von Charles, Prinzessin Alice von Griechenland, beigesetzt wurde. Das Öl wurde in der Grabeskirche in Jerusalem, dem Ort an dem Jesus gekreuzigt und auferstanden sein soll, geweiht. Außerdem wurde Camilla ein Ring überreicht, der wie beim König symbolisiert, dass sie mit dem Land nun "verheiratet" ist.