Jill Biden wendet sich als First Lady an der amerikanische Volk

Jill Biden, die neue First Lady der USA, spricht in ihrem ersten öffentlichen Statement vom "Beginn eines strahlenden neuen Kapitels".

Jill Biden (69) hat ihr erstes Statement als First Lady der USA auf Twitter veröffentlicht. In ihrer Ansprache sagt sie: "Alle vier Jahre feiern wir hier in Washington, D.C., den Beginn einer Amtszeit des Präsidenten. Dies ist der Beginn eines strahlenden neuen Kapitels für unser Land. Eine Zeit für uns alle, um als ein Amerika mit einer Regierung zusammenzukommen, die uns allen dient."

Sie bedankt sich für die Amtseinführungsfeier

Jill Biden bedankte sich in ihrer ersten Ansprache vor allem bei all jenen, die vor und hinter den Kulissen an der Organisation und dem Ablauf der Inauguration am Mittwoch teilgenommen haben. "Wir haben diese Hoffnung und diesen Optimismus bei unserer Amtseinführungsfeier gesehen. Es war ein Erfolg von Tausenden von Menschen, die zusammengearbeitet haben, um etwas Unglaubliches zu schaffen. Besonders in diesem außergewöhnlich schwierigen Jahr", lobte sie. Außerdem bedankte sie sich bei den Einwohnern der Stadt, "die uns das Gefühl gaben, so willkommen zu sein".

Die neue First Lady und der US-Präsident

Jill und der damalige Senator Joe Biden (78) lernten sich 1975 bei einem seiner Brüder arrangierten Blind Dates kennen. Drei Jahre zuvor hatte der Politiker seine erste Frau Neilia Hunter (1942-1972) und die gemeinsame einjährige Tochter Naomi bei einem schweren Autounfall verloren. Jill Bidens erste Ehe mit dem früheren College-Football-Spieler Bill Stevenson hatte von 1970 an vier lang Jahre gehalten. Jill und Joe Biden heirateten im Juni 1977, nachdem er ihr fünfmal einen Antrag gemacht hatte, wie sie der "Vogue" verriet. Tochter Ashley (39) erblickte vier Jahre später das Licht der Welt.

Nach der Geburt ihrer Tochter nahm sich Jill Biden eine berufliche Auszeit, um sich um sie und ihre zwei Stiefsöhne Hunter (50) und Beau (1969-2015) zu kümmern. Ihre akademische Karriere gab die leidenschaftliche Lehrerin jedoch nie auf, in den Folgejahren erlangte sie zwei Masterabschlüsse. Außerdem nahm sie ihre Arbeit in der Schule wieder auf und unterrichtete unter anderem psychisch kranke Kinder im Fach Geschichte. 2007 erhielt Biden mit 55 Jahren einen Doktortitel von der University of Delaware.

Professorin, Stiftungsgründerin, Kinderbuchautorin

Nachdem ihr Mann 2009 neben Präsident Barack Obama (59) zu dessen Vize wurde, veränderte sich auch das Leben von Jill Biden. Dennoch unterrichtete sie neben ihrer Funktion als Second Lady weiterhin als Professorin an einem Community College. Außerdem gründete sie eine Stiftung zur Brustkrebsaufklärung, Biden Breast Health - nur eine Facette ihres vielfältigen sozialen Engagements, vor allem im Bereich Bildung. 2020 ging Biden außerdem unter die Kinderbuchautoren, das Werk "Joey: The Story of Joe Biden" handelt von der Jugend ihres Mannes Joe.