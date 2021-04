First Lady Jill Biden bei ihrer Ankunft in Washington. Während des Fluges hatte sie sich einen Aprilscherz erlaubt

Jill Biden, First Lady der USA, liebt Aprilscherze. In diesem Jahr verkleidete sie sich während eines Fluges als Stewardess und narrte die Passagiere. Es ist nicht der erste Streich der 69-Jährigen.

Der 1. April gehört für First Lady Jill Biden zu den besten Tagen im Jahr. Die Ehefrau von US-Präsident Joe Biden liebt es, sich Scherze zu überlegen und andere reinzulegen. Dass bekamen nun auch Journalisten und Mitarbeiter bei einem Flug von Kalifornien nach Washington zu spüren.

US-Medienberichten zufolge verkleidete sich die 69-Jährige an Bord des Flugzeuges als Stewardess. Sie trug einen Hosenanzug, eine dunkle Maske und eine schwarze Kurzhaarperücke. Zudem klebte ein Namensschild mit der Aufschrift "Jasmine" an ihrem Revers wie unter anderem eine Reporterin der britischen "Daily Mail" berichtet. So verkleidet schritt Biden durch den Gang und verteilte Eiscremeriegel. Niemand habe die First Lady erkannt, auch nicht die Agenten des Secret Service. Erst als Jill Biden in ein lautes Lachen ausbrach und ihre Maskerade lüftete, hätten alle gesehen, um wen es sich bei der Stewardess handele.

First Lady Jill Biden liebt Aprilscherze

Es ist nicht das erste Mal, dass Jill Biden öffentlich ihrer Vorliebe für Aprilscherze nachgeht. 2014 sagte ihr Mann Joe, damals noch Vize-Präsident der Obama-Regierung, der erste April habe in der Familie seiner Frau eine lange Tradition. Jedes Jahr würde er am Monatsanfang aufwachen und denken: "Was zur Hölle hat sich Jill dieses Mal wieder ausgedacht?"

Dass diese Frage durchaus berechtigt ist, beweist eine Aktion, die Jill Biden 2019 in ihren Memoiren "Where the Light Enters" beschrieben hat. In dem Buch berichtet die studierte Lehrerin von einem Scherz, den sie sich während Barack Obamas erster Amtszeit einfallen ließ. Bei einem Flug von Washington nach Kalifornien kletterte sie in die Gepäckablage über den Sitzen und ein Mitarbeiter habe die Klappe geschlossen. "Endlich machte sich mein Ballettunterricht bezahlt", schreibt Biden in ihrer Biografie.

Als ein Mitreisender das Fach öffnete, um seinen Koffer zu verstauen, entdeckte er Jill Biden, die lautstark "Boo" rief. Vor Schreck habe der Passagier geschrien und sei rückwärts in seinen Sitz gefallen, während Jill Biden herzhaft lachte.

Da können alle Passagiere auf dem Flug von Kalifornien nach Washington froh sein, dass sich Jill Biden in diesem Jahr nur als Flugbegleiterin verkleidet hat.

Quellen: "Forbes", "Daily Mail"