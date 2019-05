Gestern wurde die letzte Folge der Sitcom "The Big Bang Theory" in den USA ausgestrahlt. Zum Abschied fanden sich alle Stars der Serie in "The Late Show" von Stephen Colbert (55) ein. Passend dazu lieferte Sheldon-Darsteller Jim Parsons (46, "Wish I Was Here") ein Häppchen für die Fans und postete ein Selfie des gesamten Casts auf Instagram.

Die Stars scheinen alle happy und Kunal Nayyar (38, "Ice Age 4 - Voll verschoben") lässt sich sogar ein bisschen zum Blödeln verleiten, während Johnny Galecki (44, "In Time - Deine Zeit läuft ab") besonders sexy in die Kamera stiert. Ob es sich für Parsons komisch angefühlt hat, nach so vielen Jahren als Sheldon richtig zu lächeln, ist allerdings nicht überliefert.