Zum 30. Geburtstag gibt es viele Glückwünsche für Jimi Blue Ochsenknecht. Einen besonderen Gruß schicken Yeliz Koc und ihr Töchterchen Snow.

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht feiert am Montag (27.12.) seinen 30. Geburtstag. Ihm zu Ehren postete Yeliz Koc (28) ein bezauberndes Familienfoto in ihren Insta-Stories. Zu sehen sind die beiden, wie sie ihrem Töchterchen Snow je einen Kuss auf die Wangen drücken. "Happy Birthday Daddy" und ein Herz, so der Kommentar dazu. Das erste gemeinsame Kind des Paares, das sich vor der Geburt getrennt hatte, kam Anfang Oktober zur Welt. Es sei "wirklich das schönste Gefühl, unser kleines Mädchen in den Armen zu halten", schrieb er damals auf Instagram.

Auch die Ochsenknechts gratulieren

Doch das ist nicht der einzige öffentliche Glückwunsch. Auch Schwester Cheyenne Ochsenknecht (21) hat den Geburtstag ihres "Bruderherzes" nicht vergessen. Sie teilte gleich mehrere lustige Bilder und schrieb dazu, dass sie sich auf weitere witzige "Clubnächte" und "Lachanfälle" freue.

Jimi Blues Mutter, Natascha Ochsenknecht (57), hat für ihren Zweitgeborenen sogar ein ganz persönliches Video gestaltet und dieses mit ihren Followern auf Instagram geteilt. Zu sehen ist eine Fotoshow mit süßen Kinderfotos, die von einem ganz besonderen Song begleitet wird: Seinem eigenen Lied "Hey Jimi". In ihrem Kommentar dazu schreibt Natascha Ochsenknecht unter anderem: "Du bleibst aber für mich immer der kleine, lange lächelnde Brezelfresser. I wish you das Allerbeste und dass Snow dich als Papa ausgesucht hat, sagt alles. Du bist einfach ein Hammer Typ. I Love You".

Seinen Geburtstag verbringt der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (65) offenbar zusammen mit seinem Bruder Wilson Gonzalez (31) und einigen Freunden in Kitzbühel, Tirol. Das verrät die Instagram-Story seines älteren Bruders, die die Männergruppe beim Liftfahren und auf einer Hütte in den verschneiten Bergen zeigt.