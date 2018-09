Schauspieler und Hobby-Koch: Jimi Blue Ochsenknecht (26) hat seine große Leidenschaft zu Papier gebracht und das Buch "Kochen ist easy" (Callwey Verlag, 29,95 Euro) verfasst. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung spricht der 26-Jährige nun ausführlich über seine Liebe zum Kochen und verrät dabei auch so manches Detail. Auf die Frage, welches Gericht er zubereitet, um Frauen zu verführen, antwortet er: "Trüffelpasta kommt gut an. Oder Fisch in Salzkruste. Es macht was her, wenn man die Salzkruste aufklopft."

Der perfekte Tisch bei einem Dinner-for-two hat bei ihm im Übrigen keine Tischdecke, ein solche besitze er gar nicht. "Aber natürlich Untersetzer für die Teller und schönes Geschirr." Kerzen stelle er auch hin, aber es dürfe nicht zu kitschig werden: "Das Essen muss überzeugen." Am Morgen danach brauche er ein Power-Frühstück: "Eggs Benedict mit Hollandaise zum Beispiel." Wenn ihr das zu fettig wäre, dann vielleicht ein Avocado-Brot. Ein frisch gepresster Saft komme hingegen immer gut an.