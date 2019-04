Moderator Jimmy Fallon (44) postete kürzlich ein Selfie mit Model Gigi Hadid (23) auf Instagram: "Tiny Hands sind wieder zurück! Es ist mir eine Ehre, heute den Variety Power of Women Award an Gigi Hadid zu überreichen", kommentierte er den Schnappschuss. Bei ihrer Dankesrede für die Auszeichnung sprach Gigi Hadid darüber, welche Rolle Social-Media-Plattformen in ihrer Arbeit als UNICEF-Botschafterin gespielt hatten: "Wenn ich in ein Auto stieg, wollte ich alle meine Gedanken in mein Handy schreiben, um die Informationen mit der Welt zu teilen. Ich wollte, dass die Leute es zusammen mit mir erleben", zitiert sie das "Variety"-Magazin.

"Man kann eine Stimme für jemanden sein, jemanden unterstützen, ermutigen und ihm erzählen, wie er dich inspiriert", führte Gigi Hadid weiter aus. "Wir dürfen nicht zulassen, dass die negativen Kommentare, die schlechte Energie und die falschen Annahmen uns davon abhalten, das Gute zu tun, was wir mit unseren Plattformen erreichen können."