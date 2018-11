"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (54) hat sich vor wenigen Tagen zum ersten Mal in Griechenland mit seiner neuen Freundin in der Öffentlichkeit gezeigt. Im Interview in der aktuellen Ausgabe der "Gala" packt er nun über die neue Frau an seiner Seite aus. Den ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt habe die Dame mit Bravour absolviert: "Rebecca schlägt sich wirklich tapfer", schwärmt Llambi. Er beschreibt die 37-Jährige als "manchmal sehr impulsiv". Doch ein Problem stelle das nicht dar, ganz im Gegenteil.

"Es ist alles noch so frisch"

"Ich freue mich darüber, denn ich bin es ja auch. Es harmoniert sehr gut", so der 54-Jährige weiter. Auch von ihren Tanzkünsten ist der "Let's Dance"-Juror begeistert: "Ich brauche ihr gar nichts beizubringen, sie hat früher nämlich selbst ein bisschen getanzt". Außerdem gesteht der 54-Jährige, dass er von der neuen Frau an seiner Seite "ein bisschen geflasht" sei. Das Paar wohne noch nicht zusammen. "Es ist alles noch so frisch", gibt Llambi zu bedenken. Doch "wir freuen uns darauf, was alles noch passiert. Wir werden noch viel gemeinsam erleben", ist er sich sicher.

Ende September wurde die Trennung von Llambi und seiner zweiten Ehefrau Ilona (45) öffentlich. Sie hatten 2005 geheiratet. "Unsere Mandanten haben sich einvernehmlich und freundschaftlich getrennt. Am wichtigsten ist den beiden nun das Wohlergehen ihrer beiden Töchter", erklärte Anwalt Christian-Oliver Moser der "Bild".