In ihren neusten Memoiren "My Unapologetic Diaries" fährt Joan Collins die Krallen aus. Ob Freundinnen oder Feindinnen – die Schauspielerin zieht ungeniert über alle her.

In der kultigen Serie "Der Denver-Clan" hat Joan Collins in ihrer Rolle als Alexis Colby nie ein Blatt vor den Mund genommen. Auch im echten Leben hält die Schauspielerin mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. In ihrer neuen Autobiografie "My Unapologetic Diaries" teilt die 88-Jährige kräftig gegen prominente Kollegen aus. Unter anderem bekommen auch die Kardashian-Schwestern ihr Fett weg, obwohl Colby "eigentlich mit deren Mutter Kris Jenner gut befreundet" sei.

"Kris Jenner, die Mutter, ist eine gute Freundin von mir und ich möchte nicht unverschämt gegen ihre Kinder sein. Aber da wurde eine schreckliche Menge an Eingriffen vorgenommen und ich habe darüber mit meinen Freunden gesprochen, genauso wie Sie sicherlich darüber gesprochen haben. Diese Hintern, diese winzigen Taillen", lästert der Star über Kim, Kourtney und Khloé.

Auch an aufgespritzten Lippen findet Collins keinen Gefallen: "Diese Lippen, die die Leute machen ließen, sehen meiner Meinung nach grotesk aus – tut mir leid. Und wenn Leute so herumlaufen wollen, dann lache ich darüber."

Joan Collins lästert über Rivalinnen

Die 88-Jährige schießt im am 14. Oktober erscheinenden Buch, in das die britische "Daily Mail" bereits Einsicht erhielt, gegen zahlreiche Kolleginnen. Ihre Erzfeindin Linda Evans bekam ebenfalls eine Passage gewidmet: "Wie soll man jemanden ignorieren, der mit einem Pflaster am Augenlid zum Set kommt. Alle anderen Schauspieler haben sich dann gefragt 'Was hat sie sich machen lassen?'", schreibt Collins.

Auch für Schauspiellegende Sophia Loren findet sie wenig schmeichelnde Worte. Deren perlweiße Zähne würden "fake" aussehen, "als wären sie aus Elfenbein geschnitzt."

Nicht nur an Schönheits-Operationen hat Collins viel auszusetzen, sondern auch an Übergewicht. Die Wurzel allen Übels für sie: "Wir essen einfach zu viel. Wenn ich zum Dinner gehe und extra nach einer kleinen Portion frage, dann ist die nicht klein. Ich beschwer mich dann beim Ober und sage: 'Das ist einfach zu viel!'"