Sie war die Schwester von Arthur Miller und Schwägerin von Marilyn Monroe. Nun ist Schauspielerin Joan Copeland mit 99 Jahren gestorben.

US-Schauspielerin Joan Copeland (1922-2022) ist tot. Sie starb am frühen Dienstagmorgen im Schlaf in ihrem Haus in Manhattan am Central Park West, wie ihr Sohn Eric dem "Hollywood Reporter" mitteilte. Die Schwester des legendären Schriftstellers und Pulitzer-Preisträgers Arthur Miller (1915-2005) und ehemalige Schwägerin (1956-1961) von Hollywood-Superstar Marilyn Monroe (1926-1962) wurde 99 Jahre alt. Am 1. Juni, der auch Monroes Geburtstag war, hätte sie ihren 100. Geburtstag gefeiert.

Joan Copeland spielte am Broadway in Sidney Kingsleys (1906-1995) "Detective Story" und vertrat Katharine Hepburn (1907-2003) in der Rolle der Coco Chanel in dem Musical "Coco", das von 1969 bis 1970 mehr als 320 Mal aufgeführt wurde.

Joan Copeland hinterlässt Sohn und Nichte

Als eines der ersten Mitglieder von The Actors Studio arbeitete Copeland in mehreren Seifenopern mit. Sie verkörperte die Zwillinge Maggie und Kay in der CBS-Serie "Love of Life" (1960-1963) und die Bösewichtin Andrea Whiting in der CBS-Serie "Search for Tomorrow" (1967-1972) und trat in den Serien wie "Jung und Leidenschaftlich – Wie das Leben so spielt" (CBS) und "Liebe, Lüge, Leidenschaft" (ABC) auf. Von 1991 bis 2001 war sie in der Rolle der Richterin Rebecca Stein in der NBC-Serie "Law & Order" zu sehen.

Sie war von 1943 bis zu seinem Tod im Juli 1989 mit dem Bakteriologen George Kupchik (1915-1989) verheiratet. Zu den Hinterbliebenen gehört der gemeinsame Sohn Eric und ihre Nichte, die Filmemacherin Rebecca Miller (59, "The Ballad of Jack and Rose").