"Wenn jemand sich freut, nur weil er einen Prominenten trifft, will ich ihm diese Freude nicht verderben. Auch wenn ich die Motivation dahinter eher irritierend finde."

Körperliche Veränderungen für Filmrollen fallen US-Schauspieler Joaquin Phoenix (43, "Maria Magdalena") eher schwer. Als seine "verdammte Pflicht" sieht er es trotzdem an, wie er im Interview mit der deutschen Ausgabe des "Playboy"-Magazins erzählt hat. Das große Interesse an Promis kann Phoenix allerdings nicht verstehen. "Dieses Getue um Stars fühlt sich so bedeutungslos an", so der 43-Jährige. Dennoch versuche er, immer nett zu seinen Fans zu sein. Ab 16. August läuft sein neuer Film "Don't Worry, weglaufen geht nicht" in den deutschen Kinos an.