"Wir sind den Film auf unsere Art und Weise angegangen. Ich habe mich an keinen vorherigen Iterationen gehalten. Es hat sich einfach wie unsere Kreation angefühlt."

Im Oktober ist es endlich so weit: Der neue "Joker" kommt in die deutschen Kinos. Schon jetzt feiert der Film aber in Venedig Premiere. Bei einer Pressekonferenz hat Hauptdarsteller Joaquin Phoenix (44, "Her") laut "Just Jared" dort verraten, was ihm während der Produktion besonders Spaß machte. Auch über seine Rolle als irrer Clown plauderte er: "Ich wollte seine ganze Persönlichkeit mysteriös lassen. Jeden Tag habe ich neue Aspekte seines Charakters entdeckt." Wie das Ganze gelungen ist, werden die Fans bald erfahren...