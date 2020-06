Moderator Jochen Schropp (41) hat am Wochenende ein besonderes Bild auf Instagram geteilt: das erste Pärchenfoto mit seinem Lebensgefährten. Von den Reaktionen zeigte sich der 41-Jährige nun in einer Instagram-Story überrascht, denn: "Man sieht meinen Freund gar nicht." Auf dem Bild verbirgt sich das Gesicht von Schropps Partner hinter dem des Moderators.

Schropp freute sich in der Story über die "ganzen lieben Kommentare" und erklärte zu dem Pärchenbild: "Es sollte ein Pride-Post werden und gar kein 'Ich zeige meine Liebe zum ersten Mal'." Umso schöner finde er es, dass es so viele nette Kommentare zu dem Foto gebe, er sei "ganz überwältigt". Allerdings schockiere es ihn auch, so Schropp weiter, "wie viele teilweise homophobe, schlimme Kommentare es auf anderen Seiten gibt": "Deswegen soll mir noch einmal jemand sagen, warum man über Homosexualität sprechen muss oder warum CSDs immer noch wichtig sind...", fügte er hinzu.

Jochen Schropp feierte 2018 sein Coming-out per Brief im "stern", er schrieb damals: "Ich werde dieses Jahr 40. Und ich will mich nicht mehr verstecken." Sein Partner hält sich vom Rampenlicht fern.