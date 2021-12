Jochen Schropp und Birthe Wolter sind beste Freunde. Gemeinsam machen sie nun auf die richtige Entsorgung von Leuchtmitteln aufmerksam.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind für Jochen Schropp (43) und Birthe Wolter (40) eine Herzensangelegenheit. Der Moderator und die Schauspielerin sind seit Jahren beste Freunde. Neben ihrem Humor verbindet sie ihr Interesse an einem umweltfreundlichen Lifestyle. Schropp nahm bereits an "Fridays for Future"-Demonstrationen teil. Wolter macht in den sozialen Medien häufig auf Themen wie Umweltbewusstsein aufmerksam.

Und damit sind die beiden nicht allein: Nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe im Juli gaben 81 Prozent der Deutschen im "ARD-Deutschlandtrend" an, großen Handlungsbedarf beim Klimaschutz zu sehen. Viele Bundesbürger setzen schon jetzt auf eine nachhaltigere Gestaltung ihres Alltags. Sei es der Verzicht auf Inlandsflüge, die Nutzung von E-Autos oder die Reduzierung des Plastikverbrauchs - den ökologischen Fußabdruck kleinzuhalten, liegt im Trend.

Umweltschutz durch Licht-Recycling

Auch mit der bewussten Entsorgung von Leuchtmitteln lässt sich CO2 einsparen. Jochen Schropp und Birthe Wolter machen deshalb in vier Online-Videos mit dem Rücknahmesystem für Beleuchtung, Lightcycle, auf Licht-Recycling aufmerksam.

"Werden LED- und Energiesparlampen sowie Leuchtstoffröhren richtig entsorgt, können bis zu 90 Prozent der in ihr verbauten Wertstoffe der Wiederverwendung zugeführt werden. Die in geringen Mengen enthaltenen Schadstoffe werden sicher entnommen und gelangen so nicht in die Umwelt", erklärt Direktor Christian Brehm.

Richtig entsorgen? So einfach geht's

Die richtige Entsorgung von Lampen und Leuchtmitteln will jedoch gelernt sein. LEDs und Energiesparlampen gehören nicht in den Hausmüll - sie sollten umweltfreundlich an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Zahlreiche Bau- und Drogeriemärkte sowie Elektronikgeschäfte bieten eine kostenlose Rückgabe alter Lampen an. Eine Übersicht über teilnehmende Geschäfte erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher auf der zentralen Webseite sammelstellensuche.de.