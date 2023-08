Jochen Schweizer, 66, in seinem Büro. Er lebt in München

Der frühere Stuntman Jochen Schweizer machte in den 90er-Jahren das Bungee-Jumping in Deutschland populär. Im Interview mit dem stern verrät er, warum er sich ab einem gewissen Punkt entschied, weniger Risiken einzugehen. Sabine Hoffmann

Früher stürzten Sie sich von Staumauern und aus Hubschraubern. Wie beginnt heute Ihr Tag?

Im Garten in meiner japanischen Dōjō. Die erste halbe Stunde am Morgen verbringe ich mit mir selbst, praktiziere Yoga und meditiere. Das hilft mir, in meiner Mitte zu bleiben, und verschafft mir Klarheit und Energie für den Tag.

1990 lieferten Sie in Willi Bogners Film "Feuer, Eis und Dynamit" die spektakulären Szenen. Wie wurden Sie Stuntman?

Als junger Mann war Kajakfahren meine Religion. Es ging darum, die wildesten Flüsse zu befahren. Obwohl sich mein Leben fast ausschließlich in einsamen Bergschluchten abspielte, rief eines Tages Willi Bogner an und fragte mich, ob ich Lust hätte, in seinem Film mitzumachen.