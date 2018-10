"' Doctor Who' braucht kein Geschlecht."

Die neue Staffel der Sci-Fi-Serie "Doctor Who" (seit 1963, BBC) feierte am Sonntag (7.10.) Weltpremiere. Anlässlich des Staffelstarts erklärte die neue Hauptdarstellerin Jodie Whittaker (36, "Venus") im Interview mit dem Medienmagazin "DWDL.de", warum es überhaupt keine Rolle spielt, ob die Titelfigur wie in den vergangenen Staffeln ein Mann ist oder wie seit neuestem eben eine Frau. "Doctor Who" brauche nicht mal ein Geschlecht, da die Figur ohnehin für Veränderung stehe, so die britische Schauspielerin.