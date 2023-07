Auch ein US-Präsident verbringt gerne Zeit in der Sonne: Joe Biden ist am Wochenende bei einem privaten Strandbesuch abgelichtet worden.

Zum Start seiner fünftägigen Europa-Reise wird US-Präsident Joe Biden (80) am heutigen Sonntag in London erwartet, bevor es am 11. und 12. Juli weiter zum Nato-Gipfel im litauischen Vilnius geht. Vor seinem Kurztrip in offizieller Funktion genoss der 46. Präsident der Vereinigten Staaten jedoch am gestrigen Samstag (9. Juli) noch einen entspannten Tag am Strand in seinem Heimat-Bundesstaat Delaware.

Gemeinsam mit Ehefrau Jill Biden (72) und Enkeltochter Finnegan Biden (22) besuchte der 80-Jährige einen öffentlichen Badestrand in der Nähe der Stadt Rehoboth Beach, dabei immer flankiert von einer Traube Agenten des Secret Service.

Joe Biden im lässigen Beach-Look

Biden wurde auf dem Weg zum Meer in einer blauen Badehose mit Meeresschildkröten-Muster abgelichtet. Dazu trug er ein weißes Polo-Hemd, eine blaue Schirmmütze und seine charakteristische Pilotensonnenbrille. Am Meer machten es sich die Bidens dann auf Liegestühlen gemütlich. Der US-Präsident war in ein Buch vertieft, während Agenten des Secret Service andere Strandbesucher mit einem Metalldetektor abtasteten, wie "Daily Mail" vorliegende Bilder zeigen. Nach einigen Stunden des Sonnenbadens verließen die Bidens den Strand dann wieder.

Joe und Jill Biden besitzen seit ungefähr sechs Jahren ein Haus mit Meerblick im Küstenort Rehoboth Beach. "Jill und ich haben über unsere gesamten Karrieren davon geträumt, ein Domizil am Strand erwerben zu können, um dort die ganze Familie zu versammeln", sagte Biden in der Vergangenheit laut "Daily Mail". Der private Erstwohnsitz der Präsidentenfamilie liegt in Wilmington, circa 160 Kilometer entfernt.