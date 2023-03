Bei Joe Biden wurde im Februar ein Basalzellkarzinom entfernt. Laut seines Leibarztes ist keine weitere Behandlung notwendig.

Bei US-Präsident Joe Biden (80) ist Mitte Februar Hautkrebs entfernt worden. Das hat sein Leibarzt Kevin O'Connor in einem Brief mitgeteilt, der vom Weißen Haus veröffentlicht wurde. Demnach war im Rahmen einer routinemäßigen Gesundheitskontrolle im Walter Reed National Military Medical Center am 16. Februar an Bidens Brust eine Hautveränderung entdeckt worden, die auch entfernt wurde.

Gewebeuntersuchungen hätten wie erwartet bestätigt, dass es sich um ein sogenanntes Basalzellkarzinom gehandelt habe, die am häufigsten verbreitete Form von Hautkrebs. Das gesamte betroffene Gewebe habe entfernt werden können. Basalzellkarzinome bilden nur selten Metastasen und die Stelle an Bidens Brust sei gut verheilt. "Eine weitere Behandlung ist nicht notwendig", erklärt O'Connor in dem Brief weiter.

Auch Eingriff bei First Lady Jill Biden

Erst im Januar wurde bekannt, dass sich die First Lady der USA, Jill Biden (71), ebenfalls einem Eingriff unterziehen musste. Bei der ambulanten Operation waren zwei Basalzellkarzinome, über dem rechten Auge und auf der Brust, erfolgreich entfernt worden, wie O'Connor mitteilte. Außerdem war eine Läsion auf dem linken Augenlid entdeckt und entfernt worden. Das Gewebe wurde zu einer Untersuchung ins Labor geschickt.