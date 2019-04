"Ich denke, Gendry und der Bluthund in einem Boot, das ist eine Sitcom, die darauf wartet, gedreht zu werden."

Die finale achte Staffel von "Game of Thrones" ist nur noch wenige Tage entfernt. Eine Prequel-Serie ist bereits in Planung, doch wie wäre es mit weiteren Spin-offs? Schauspieler Joe Dempsie (31), der seit Staffel eins als Gendry zu sehen ist, hätte da eine Idee. Er findet, dass Sandor Clegane alias "Der Bluthund" bzw. "Der Hund" sich ideal für eine Sitcom eignen würde, wie er in der Sendung "People Now" erzählte. Die Figur biete seiner Meinung nach in verschiedenen Paarungen jede Menge Sitcom-Material, eben auch mit Gendry. Der Bluthund wird in "Game of Thrones" von Rory McCann (49) gespielt.