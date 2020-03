Country-Star Joe Diffie ist am Sonntag an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das berichtet unter anderem CNN unter Berufung auf einen Sprecher des Musikers. Der Sänger wurde 61 Jahre alt. Zwei Tage vor seinem Tod hatte Diffie bekannt gemacht, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden sei und behandelt werde.

Seit den 1990er Jahren feierte Diffie mit seiner Musik große Erfolge. Der Musiker aus Oklahoma veröffentlichte 13 Alben und hatte mehr als 20 Top-10-Hits. Zu seinen bekanntesten Songs zählen unter anderem "Home", "Bigger Than the Beatles" oder "If the Devil Danced (In Empty Pockets)". 1998 gewann er einen Grammy Award für "Same Old Train", eine Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, darunter Clint Black, Merle Haggard, Patty Loveless und Randy Travis.