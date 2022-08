25. August 2022

Herzogin Meghan und Prinz Harry adoptieren weiteren Hund

Archie und Lilibet haben eine neue Spielgefährtin: Beagle Mamma Mia. Die siebenjährige Hündin haben US-Tierschützer aus einer grauenvollen Umgebung gerettet. Die Hündin wurde dieses Jahr aus einer Zuchtstation in Virginia gerettet. Nachdem die Behörden 2021 und 2022 mehrfach den Ort inspizierten und gravierende Missstände vorfanden, nahmen sie im Mai und Juli rund 4000 Tiere mit. Einer davon waren Mia und ihre sieben Welpen. Das "Beagle Freedom Project", eine Tierschutzorganisation in der Nähe von Los Angeles kümmerte sich um die Hundefamilie – bis ihre Leiterin, Shannon Keith, ein Anruf von einer unterdrückten Nummer erreichte. "Hey Shannon, hier ist Meghan", soll die Herzogin von Sussex gesagt haben, erinnert sich Keith auf der Homepage der Organisation. Dabei dachte sie zunächst an Schauspielerin Megan Fox. Eines Tages kamen die Herzogin und der Herzog von Sussex, spielten mit Mia und Meghan entschied kurzerhand: "Wir adoptieren sie." Sie habe betont, dass sie keinen Welpen wollten, sondern einen älteren Hund. Für die Sussexes ist es nicht der erste Beagle, denn Meghan hatte bereits Guy adoptiert, bevor sie Harry kennenlernte. Gemeinsam retteten sie später Labrador-Hündin Pula. Nun wächst die Familie um einen weiteres vierbeiniges Mitglied und die Freude ist sicherlich auch bei den Kindern groß.

