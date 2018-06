Wie steht es wirklich um den Gesundheitszustand von Joe Jackson (89)? Sein Sohn Jermaine Jackson (63) hatte in einem Interview mit der "Daily Mail" berichtet, dass der berüchtigte Vater des Jackson-Clans im Sterben liege. Dem widerspricht Joe Jackson nun. Er freue sich auf seinen bevorstehenden 90. Geburtstag, den er am 26. Juli 2018 in Las Vegas feiern wird, so Jackson gegenüber der "Bild"-Zeitung.

"Ich freue mich auf meinen 90. Geburtstag, an dem ich mich auch der Öffentlichkeit zeigen werde", erklärt Jackson gegenüber dem Blatt. Bis dahin wolle er seine Privatsphäre zu Hause genießen. Sein Europa-Manager Ralf Seßelberg fügt hinzu: "Es stimmt, dass es Joe nach mehreren Schlaganfällen in den letzten Jahren gesundheitlich schon besser ging. Und es stimmt auch, dass der Weg nach vorn mit fast 90 Jahren kürzer ist als mit Mitte 50. Aber dass seine Familie nicht zu ihm gelassen wird und viele andere getroffene Aussagen sind schlichtweg falsch!"

Familie darf ihn besuchen

Jermaine Jackson hatte zuvor behauptet, dass Joe seiner Familie untersagt habe, ihn an seinen letzten Tagen noch zu besuchen. Er wolle für sich alleine sein. Laut Seßelberg entspricht das nicht der Wahrheit: "Mr. Jackson hat mir selbst berichtet, dass am Sonntag Vatertag in den USA war. Neben seiner Frau Katherine haben ihn unter anderem auch die Kinder LaToya Jackson, Rebbie Jackson und Jackie Jackson - zum Teil mit Enkeln und Urenkeln - besucht."