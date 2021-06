Joe Jonas machte Fans der Jonas Brothers mit einer spontanen Aktion eine besondere Freude: Er überraschte sie in einem Sportkurs.

Diese Überraschung ist ihm offensichtlich gelungen: Joe Jonas (31) nutzte seinen freien Tag für einen spontanen Fan-Besuch, wie er in einem Video auf Instagram zeigt. Der Sänger der Jonas Brothers klinkte sich spontan und unangekündigt in einen Spinning-Kurs voller Fans der Band ein.

In dem Instagram-Video erklärt der 31-Jährige, dass er seinen freien Nachmittag in Atlanta mit einem Sportkurs gestalten wollte. Auf seiner Google-Suche stieß er dann auf einen Spinning-Kurs mit dem Titel "Jonas Brothers vs. One Direction". Sichtlich amüsiert über den Zufallsfund rief der Musiker im Sportstudio an, um festzustellen, dass der Kurs bereits ausgebucht war.

Fans reagierten fassungslos auf die Überraschung

Spontan fuhr der Jonas Brother dennoch zum Fitnessstudio "um ein paar Leuten Hi zu sagen". Dort angekommen fragte er scherzend die sichtlich verwunderten Frauen am Empfang, ob denn die Jonas Brothers oder One Direction den Spinning-Contest gewinnen würden und platzte dann unangekündigt in den Kurs. Doch die Anwesenden erkannten zuerst gar nicht, wer da plötzlich vor ihnen stand.

Die Leiterin des Kurses fragte verwundert "Was passiert hier?", bevor ihr ein verwundertes "Ach du heilige Sch...!" entfuhr. Auch einige Fans waren sichtlich geschockt, als sie realisierten, wer da plötzlich vor ihnen stand. Jonas fing daraufhin an, die Radfahrer anzufeuern und setzte sich letztlich sogar selbst auf eines der Räder, um die Hobbysportler zu motivieren.

"Die Jonas Brothers haben gewonnen"

Auch auf Instagram sind die Fans des Sängers begeistert von der spontanen Aktion. Sie kommentierten beispielsweise: "Das ist großartig! Ich hätte meinen Verstand verloren!" Auch die Leiterin des Kurses meldete sich unter dem Post des Musikers nochmal zu Wort. "Das war das allererste Mal, dass ich sprachlos war, während ich am Mikrofon war", gestand sie. "Danke für diese großartige Überraschung heute! Und um das klarzustellen: die Jonas Brothers haben gewonnen."

Die Brüder Joseph "Joe" Adam, Nicholas "Nick" Jerry (28) und Paul Kevin Jonas II. Jonas (33) gründeten 2005 die Band Jonas Brothers. 2013 lösten sie die erfolgreiche Truppe wieder auf, um sich 2019 mit dem Album "Happiness Begins" zurückzumelden. Ebenfalls seit 2019 ist Joe Jonas mit "Game of Thrones"-Star Sophie Turner (25) verheiratet; im Juli wird das gemeinsame Töchterchen ein Jahr alt.