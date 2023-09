von Malte Mansholt Seit einigen Tagen gab es Gerüchte um eine Ehekrise von "Game of Thrones"-Star Sophie Turner und Joe Jonas. Nun macht der Sänger die Trennung offiziell.

Nach Tagen der Spekulationen schafft Joe Jonas nun Tatsachen: Der Sänger, gemeinsam mit seinen Brüdern als Jonas Brothers berühmt geworden, hat die Scheidung von seiner Ehefrau Sophie Turner eingereicht. Die beiden sollen ihr Leben bereits seit Monaten getrennt voneinander verbringen.

Die Ehe sei "unwiederbringlich gebrochen", heißt es in den am Dienstag eingereichten Gerichtsunterlagen, die "Today" vorliegen. Den Unterlagen zufolge leben die beiden gemeinsamen Kinder aktuell bei ihrem Vater, er sehe aber ein gemeinsames Sorgerecht als "in ihrem besten Interesse" an. Turner (27) hat sch bislang nicht zu der Trennung geäußert.

"Getrennte Leben"

"Sie haben seit Monaten getrennte Leben geführt", berichtet eine Person aus dem Umfeld des Paares gegenüber "People". Die Trennung sei deshalb keine Überraschung gewesen. Während Turner in England gearbeitet habe, sei Jonas (34) mit seinen Brüdern getourt. Die beiden drei und ein Jahr alten Töchter seien ebenfalls mitgereist. "In Bezug auf das Sorgerecht ist alles noch sehr frisch, sie lösen es gerade in Echtzeit", so die "People"-Quelle. "Sie verstehen sich seit einer Weile nicht mehr so gut, aber hoffen, das Alles freundschaftlich lösen zu können."

Turner und Jonas hatten sich nach eigenen Angaben 2016 zunächst über einen Chat bei Instagram kennengelernt und waren dann schnell ein Paar geworden. Bereits 2017 gaben sie ihre Verlobung bekannt, im Mai 2019 heirateten sie dann. 2020 wurde ihre erste Tochter Willa geboren, letztes Jahr folgte die zweite Tochter, deren Namen nicht öffentlich bekannt ist.

Bewusst privat

Das berühmte Paar habe sich bewusst entschieden, manche Details seiner Ehe nicht öffentlich zu machen, berichtete Jonas im Herbst in einem Interview. "Ich wollte immer ein offenes Buch sein", erklärte der bereits im Jugendalter mit seinen Brüdern zum Star gewordene Sänger. "Aber als ich zu daten anfing, bemerkte ich, dass ich nicht besonders viel Privates hatte. Und am Ende machte es mich zu einem besseren Menschen, etwas für mich zu behalten."

In den sozialen Medien hatten beide zuletzt Posts abgesetzt, die gegen eine Trennung zu sprechen schienen. Jonas postete noch am Montag ein Bild bei Instagram, in dem er gut sichtbar seinen Ehering in die Nähe des Gesichts hält. Turner hatte zuletzt Mitte August Bilder bei dem Netzwerk gepostet, sie feierten ein Konzert ihres Ehemannes.

