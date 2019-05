"Game of Thrones"-Star Sophie Turner (23) und Sänger Joe Jonas (29) haben offenbar schon geheiratet. Nur Stunden, nachdem sie gemeinsam bei den Billboard Music Awards erschienen sind, sollen sie sich in Las Vegas vor einem Elvis-Imitator das Jawort gegeben haben. Laut "ET Online" hatte das Paar zuvor bereits die nötigen Papiere beantragt.

Sophie Turner: Echte Trauung oder ein Scherz?

Unter den Gästen bei der Trauung war offenbar Musiker Diplo (40), der in seiner Instagram Story einen Clip von Sophie Turner in einem weißen Outfit postete. Die Schauspielerin scheint eine Hochzeitskapelle zu betreten, auch Joe Jonas und seine Brüder in Anzügen sind zu erkennen. Später soll der Musiker dann weitere Videos von der Zeremonie geteilt haben, unter anderem davon, wie Turner - in einem tief ausgeschnittenen weißen Seidentop mit passender Hose - und Jonas vor einem Elvis-Imitator ihre Ehegelübde aufsagten.

Eine nicht näher genannte Quelle soll dem "People"-Magazin bestätigt haben, dass die Hochzeit echt und kein Scherz gewesen sei. Einige der Gäste der Billboard Music Awards - bei der Veranstaltung war der Bräutigam zuvor noch mit den Jonas Brothers aufgetreten - sollen ebenfalls bei der Eheschließung anwesend gewesen sein, unter anderem Sänger Khalid (21).

Eine Überraschung ist die Trauung allemal. Erst Anfang März hatte Joe Jonas in der "Late Late Show" von James Corden (40) erzählt, dass die Hochzeit im Sommer 2019 stattfinden werde. Das Paar hat sich im Oktober 2017 nach rund einem Jahr Beziehung verlobt.