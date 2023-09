von Luisa Schwebel Die Trennung von Joe Jonas und Sophie Turner hat eine dramatische Wendung genommen. Es geht um die zwei gemeinsamen Kinder und das Sorgerecht – und auf einmal ist auch Taylor Swift Teil des Streits.

Joe Jonas und Sophie Turner galten als Promi-Traumpaar. Er der erfolgreiche Sänger, sie der "Game of Thrones"-Star – ein Match made in Heaven, wie es die Redewendung sagt. Doch mittlerweile ist alles aus und die angeblich einvernehmliche Trennung scheint zur Schlammschlacht zu werden.

Joe Jonas und Sophie Turner: Trennung wird schmutzig

Nachdem Jonas die Scheidung eingereicht hat, forderte Turner ihren Noch-Ehemann gerichtlich zur Rückgabe der zwei gemeinsamen Kinder auf. Die 2020 und 2022 geborenen Töchter würden unrechtmäßig in New York festgehalten, heißt es in dem Gerichtsdokument, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag. "Der Vater ist im Besitz der Pässe der Kinder", steht darin. "Er weigert sich, die Pässe der Mutter zurückzugeben, und er weigert sich, die Kinder mit der Mutter nach Hause nach England zu schicken." Mittlerweile hat sich Jonas via seines Anwaltes geäußert, bestreitet den Vorwurf, er halte die Kinder in den USA fest.

Sind Kinder im Spiel, werden auch Promi-Trennungen oft schmutzig. Doch wenn man in den vergangenen Wochen genauer hingesehen hat, begann die Schlammschlacht schon früher. In diversen Presseberichten, die auf die Trennungsnachricht folgten, äußerten sich Quellen, die behaupteten, Jonas habe nicht gefallen, dass Turner so viel trinke und feiere. Er kümmere sich seit Wochen um die Kinder, hieß es. Paparazzo-Bilder wurden veröffentlicht, auf denen der Musiker mit den beiden Töchtern des Paares zu sehen ist. Der wenig subtile Subtext dahinter: Joe Jonas ist ein aufopferungsvoller Vater, der sich um die Kinder kümmert, während die Mutter feiert.

Taylor Swift auf einmal mittendrin

Dass die Berichte tatsächlich von Jonas' PR-Team gestreut werden, ist nicht belegt. Doch dass Promi-Vertreter besonders in Scheidungsfällen gelegentlich mit der Presse zusammenarbeiten, ist bekannt. Turner hingegen hielt sich weitestgehend zurück. Bis zum vergangenen Dienstag, als Sophie Turner ausgerechnet mit Superstar Taylor Swift einen Abend in New York verbrachte.

Auch Swift verbindet etwas mit Joe Jonas. 2008 war die Sängerin drei Monate mit ihrem Musik-Kollegen liiert, bis dieser in einem 25 Sekunden dauernden Telefongespräch Schluss machte. In Ellen DeGeneres' Talkshow stichelte die Sängerin damals unmissverständlich gegen Jonas. "Wenn ich die richtige Person für mich finde, wird sie wunderbar sein. Und wenn ich diese Person ansehe, werde ich mich nicht einmal mehr an den Jungen erinnern können, der innerhalb von 25 Sekunden per Telefon mit mir Schluss gemacht hat, als ich 18 war", sagte sie. Einen Seitenhieb, den sie später selbst bereute, der Fans allerdings im Gedächtnis geblieben ist.

Und so sorgten die Paparazzi-Fotos von Turner und Swift für Furore. "Stell dir vor, du bist Joe Jonas und dein PR-Team verbringt dein ganzes Leben damit, ein gesundes Popstar-Image zu kultivieren, nur damit Taylor Swift und Sophie Turner es auffliegen lassen, indem sie zum Abendessen gehen", schrieb ein User bei X, vormals Twitter. "Sophie Turner hatte ein Abendessen mit Taylor Swift und ist bereit, Joe Jonas' Leben in die Luft zu jagen und ich liebe das so sehr für sie", kommentierte ein anderer.

Auch ihre Rolle in "Game of Thrones" führt zu Unterstützung für Turner. "Ich glaube, Joe Jonas hat überschätzt, wie sehr der Durchschnittsmensch Team Joe Jonas ist. Ich habe nicht acht Staffeln der anstrengendsten und schlecht beleuchteten Show durchgestanden, um diesen Mann zu unterstützen", schrieb ein Nutzer.

Kurz nach ihrem ersten Treffen in New York wurden Turner und Swift erneut bei einem Dinner-Date gesehen.

Quelle: mit Material von DPA / X, vormals Twitter

