"Es geht mir gut, danke für all die Liebe und die Unterstützung!" Mit diesen Worten hat sich Joe Perry (68) auf Twitter zurückgemeldet, nachdem er kurz zuvor nach einem Auftritt mit Billy Joel (69) in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Fans des Aerosmith-Gitarristen ("Dream On") können also erleichtert aufatmen.

Er spielte noch einen Song

Perry hatte die Konzertgänger in New York mit seinem Auftritt überrascht und mit Joel zusammen ein Cover des Songs "Walk This Way" gespielt, wie die US-Zeitschrift "Entertainment Weekly" berichtete.

"Nach einem Gastauftritt bei der Show von Billy Joel im Madison Square Garden litt Joe Perry unter Atemnot und wurde hinter der Bühne von Sanitätern behandelt", zitierte das Magazin aus einem Statement von Perrys Sprecher. Daraufhin sei der Musiker in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er aber "wach" und "ansprechbar" gewesen sei. Trotzdem musste ein Auftritt in Florida abgesagt werden.