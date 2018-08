Im Mai vergangenen Jahres heiratete Sänger Joey Heindle seine Freundin Justine Dippl in Köln. Die standesamtliche Trauung im Historischen Rathaus wurde live via Facebook übertragen. Das Video der Zeremonie ist noch immer im Internet zu finden. Darin sagt der Standesbeamte: "Sie hatten geschätzt nochmal tausend Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Lieber Herrgott im Himmel, was habe ich mir wieder eingebrockt. Will ich das wirklich? Ist das das Richtige für mich?" Heindle und Dippl antworteten beide mit Ja.

Doch nur knapp ein Jahr später ist die Ehe Makulatur. Beide gaben in einem Statement auf ihren Facebookseiten die Trennung bekannt. "Es gibt Situationen im Leben, gegen die sind wir machtlos. Justine und ich haben uns nach langem Überlegen dazu entschieden, ab sofort getrennte Wege zu gehen", schreibt der 25-Jährige. Den genauen Grund für die Trennung nennt er nicht.

Joey Heindle und Justine Dippl wollen Freunde bleiben

"Wir bitten Euch, so traurig diese Situation auch ist und aus Rücksicht auf unser Privatleben, diese Entscheidung zu akzeptieren und von weiteren Nachfragen vorerst abzusehen", so Heindle an seine Fans gerichtet. Seine Frau und er würden sich weiterhin gut verstehen und "das soll auch in Zukunft so bleiben", verspricht der "Dschungelkönig" von 2013. Immerhin waren die beide bereits vier Jahre liiert, bevor sie im Mai 2017 vor den Traualtar traten.

Ihr Lieben, es gibt Situationen im Leben, gegen die sind wir machtlos. Wir lieben uns, wir streiten uns und am Ende... Gepostet von Joey Heindle am Montag, 6. August 2018

Die Reaktionen von Heindles Anhängern auf die Trennung fallen zwiegespalten aus. Einige monieren, dass heutzutage viel zu schnell geheiratet würde und Beziehungen zu "Wegwerfware" verkommen seien, andere unterstützen Heindles Entscheidung. "Meint ihr nicht, dass die beiden alles in ihrer Macht stehende getan haben, um die Ehe aufrecht zu erhalten?" schreibt eine Userin. Manche hoffen auch, dass das Paar nach einer Auszeit wieder zusammenfindet.

Vielleicht erfahren die Fans ja in wenigen Wochen, was die Gründe für das Ehe-Aus sein könnten. Joey Heindle ist Kandidat der ProSieben-Show "Global Gladiators", die am 23. August startet. Dort beichtete Lilly Becker bereits im vergangenen Jahr, dass ihre Ehe mit Boris Becker in einer schweren Krise steckte. Inzwischen ist das Paar getrennt.