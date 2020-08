Nachdem sich Ex-DSDS-Star Joey Heindle schon zum Rettungsschwimmer hat ausbilden lassen, folgt jetzt die Ausbildung zum Feuerwehrmann. Seine Follower sind begeistert.

Man kennt ihn von diversen TV-Shows wie DSDS, dem Dschungelcamp oder auch "Promi Big Brother". Doch Joey Heindle möchte mehr sein als das. Er hat kürzlich eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer absolviert und legt nun sogar noch nach: In der Schweiz lässt er sich aktuell zum Feuerwehrmann ausbilden. Auf seinem Instagram-Account gibt der 27-Jährige Einblicke und nennt auch den Grund für seine Entscheidung.

"Morgen geht meine Grundausbildung auf der 'Feuerwehr Academy Schweiz' los. Freue mich so sehr. Eine Woche gibt es einen ganz intensiven Kurs: löschen, Atemschutz, technische Hilfeleistung, Maschinist, spezielle Chemie-Unfälle, helfen - alles dabei", schreibt Heindle auf der Bilderplattform. Dazu postet er ein Bild von sich in Uniform. Mit seiner Partnerin, der Eiskunstläuferin Ramona Elsener, lebt er in der Schweiz. Die beiden lernten sich während der Sat.1-Show "Dancing On Ice" kennen und lieben.

Joey Heindle möchte "Menschen helfen"

Weiter schreibt er: "Es gibt nichts Schöneres als Menschen helfen zu können, finde ich. Egal in welcher Situation sie stecken." Seine über 100.000 Follower sind begeistert von den Plänen des Sängers. Sie loben ihn für seine Einstellung, anderen helfen zu wollen und finden, dass ihm die Uniform definitiv stehe. So schreibt etwa Dschungelkönig-Kollege Prince Damien: "Also das Outfit steht dir schon mal mega!!! So sehen wahre Helden aus." Auch Lucas Cordalis findet Heindles Pläne "mega", Julian F. M. Stoeckel kommentiert: "sensationell!"

Trotz der beiden Ausbildungen ist Joey Heindle aber auch weiterhin als "Singer/Songwriter" tätig, wie er auf seinem Instagram-Account selbst angibt. Er hat erst kürzlich eine neue Single unter dem Titel "Wir hören nicht auf" veröffentlicht. Heindle wurde 2012 bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" Fünfter, 2013 gewann er die RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Seither ist er regelmäßig in verschiedenen TV-Formaten zu sehen.

Verwendete Quelle: Instagram Joey Heindle