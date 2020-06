Joey Image, Ex-Schlagzeuger der Kult-Horror-Punk-Band The Misfits ("Green Hell"), ist tot. Das bestätigten seine ehemaligen Band-Kollegen auf Instagram. Er erlag am 1. Juni einem Krebsleiden. Image wurde 63 Jahre alt.

Laut einer "GoFundMe"-Kampagne, die Spenden für seine Behandlung sammelte, wurde bei Joey Image, der mit bürgerlichem Namen Joey Poole hieß, 2016 Leberkrebs diagnostiziert. Er habe sich damals an der Universität von Miami in Behandlung begeben. Weiter hätte er zu den möglichen Kandidaten für eine Lebertransplantation gehört. Dazu scheint es aber nicht mehr gekommen zu sein.

Ehemalige Bandkollegen verabschieden sich

Auf Instagram verabschiedeten sich seine ehemaligen Band-Gefährten von ihrem Schlagzeuger, der von 1978 bis 1979 die Drumsticks für die Punker schwang. "Ruhe in Frieden Joey Image. 05. März 1957 - 01. Juni. 2020", heißt es in dem Beitrag. Dazu postete die Band ein Bild von einem Konzert in New York im Jahr 1979. Darauf ist neben Joey Image hinter den Schlagzeugkesseln auch das Misfits-Gründungsmitglied Jerry Only (61) im Vordergrund zu sehen.

Joey Image war auf den Misfits-EPs "Horror Business" und "Night Of The Living Dead" zu hören.