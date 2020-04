Sehen Sie im Video, wie Joey Kelly während der Coronakrise Spenden für bedürftige Kinder sammeln will.





Joey Kelly will jetzt bedürftigen Kindern, die besonders hart von der Corona-Krise betroffen sind, helfen. Daher startet der Ausdauersportler schon in dieser Woche seine nächste 24-Stunden-Ausdauer-Aktion. Live in "Guten Morgen Deutschland" beginnt am Donnerstag, 23. April kurz nach 8.00 Uhr die "24h Kelly Corona Challenge". Aufgrund der aktuellen Situation findet diese sportliche Herausforderung natürlich bei Joey Kelly zu Hause statt. "Ich kann nicht nur auf meinem Hof rumsitzen. Ich will helfen und mache das, was ich am besten kann: mit verrückten Challenges Geld für bedürftige Kinder sammeln. Ich freue mich über jeden, der nicht nur spendet, sondern zu Hause mitmacht und mich damit unterstützt", so Joey Kelly. 24 Stunden, 24 Sportarten – alles daheim! Auf dem Crosstrainer, Laufband oder Hochseil, beim Treppensteigen, Tischtennis, Eierlauf oder Holzhacken – rund um die Uhr und ohne Pause will Joey Kelly in Action sein und dabei Spenden sammeln. Alle Gelder kommen "Gemeinsam gegen Corona – gemeinsam für Kinder", einer Aktion von "RTL – Wir helfen Kindern", zu Gute.