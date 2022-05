"Blossom"-Star Joey Lawrence hat seine Verlobte Samantha Cope geheiratet. Sie lernte seine komplette Familie am Set kennen.

Joey Lawrence (46) hat geheiratet. Der "Blossom"-Schauspieler hat seine Verlobte Samantha Cope (34) geehelicht. Wie das US-Magazin "People" berichtet, tauschte das Paar am Sonntag im kleinen Kreis in Kalifornien die Ringe. Für Lawrence ist es bereits die dritte Ehe.

Die schauspielernden Brüder des Bräutigams, Matthew (42) und Andrew (34), waren bei der Hochzeit unter den Gästen. Dabei waren zudem Joey Lawrence Töchter Charleston (15) und Liberty Grace (12). Die Kinder stammen aus seiner ersten Ehe mit Chandie Yawn-Nelson.

"Es fühlt sich so richtig an", erzählte Joy Lawrence "People" über die Hochzeit. "Das Leben kann manchmal herausfordernd sein, aber wenn Gott dir den richtigen Menschen schenkt, ist es das wert."

"Vom ersten Tag an war es ein sicherer Ort, um ich selbst zu sein", so Samantha Cope vor der Hochzet über ihre Beziehung. "Er liebt alles an mir und freut sich über all meine seltsamen Eigenheiten. Ich bin so dankbar, dass ich das erfahren darf".

Samantha Cope lernte Joey und seine Familie am Set kennen

Lawrence und Cope lernten sich 2020 bei den Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "My Husband's Secret Brother" kennen. Beim Dreh lernte die spätere Braut gleich fast die ganze Familie Lawrence kennen. Neben Joey spielten auch seine beiden Brüder mit. Und Tochter Charleston feierte ihr Filmdebüt.

Wie seine Geschwister stand Joey Lawrence schon als Kind vor der Kamera. Seinen Durchbruch feierte der Schauspieler mit der Sitcom "Blossom" (1990-1995), an der Seite der späteren "Big Bang Theory"-Darstellerin Mayim Bialik (46). Neben seinen Brüdern spielte er danach in der Serie "Brüder".