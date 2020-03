John Callahan, bekannt aus der Seifenoper "All My Children", ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Das bestätigte ein Sprecher des Schauspielers dem US-Promi-Portal "TMZ". Callahan verstarb an den Folgen eines schweren Schlaganfalls.

Callahan spielte von 1992 bis 2005 in "All My Children" die Rolle des Edmund Grey. Bei den Dreharbeiten zu der Serie lernte Callahan auch Eva LaRue (53, "Fuller House") kennen. Darin spielte sie seine Ehefrau Maria. Und auch im echten Leben war das Paar von 1996 bis 2004 verheiratet. LaRue trauert in einem rührenden Post auf Instagram um ihren Ex-Mann.

"Deine gesellige Persönlichkeit wird für immer ein riesiges Loch in unseren Herzen hinterlassen. Wir sind am Boden zerstört - mein guter Freund, mein Co-Elternteil und liebender Vater", schreibt LaRue zu einem Foto von Callahan, mit dem sie eine gemeinsame Tochter, Kaya (18) hat. "Kayas und mein Herz ist gebrochen, wir sind fassungslos, meine Gedanken rasen. [...] Mir fehlen die Worte", so LaRue weiter.