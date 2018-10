Im Jahr 1978 hat Horror-Koryphäe John Carpenter (70) mit seinem ikonischen Streifen "Halloween - Die Nacht des Grauens" weltweit für Aufsehen und schockierte Kinobesucher gesorgt. Mit "The Fog" oder "Big Trouble in Little China" legte er später weitere Horror-Klassiker nach. Doch was sieht sich der Großmeister des Schreckens privat am liebsten an? Das verriet der 70-Jährige nun der US-Seite "Entertainment Weekly". Seine eigenen Filme sind aber nicht dabei...

Allerdings ist "Das Ding aus einer anderen Welt" aus dem Jahr 1951 mit dabei. Den Stoff adaptierte Carpenter 1982 für ein Remake mit Kurt Russell (67) in der Hauptrolle. "Als ich jung war, konnte man mir Angst einjagen. [...] Der original "Das Ding aus einer anderen Welt"-Film hat einige unerwartete Szenen, die dich richtig schocken", so Carpenter.

Ebenso viel Angst jagte Carpenter der Filmklassiker "Die Fliege" aus dem Jahr 1958 ein. Besonders habe ihn die Szene mit der Frau, dem Messer und dem Wissenschaftler geschockt: "Da war ich richtig erschrocken", erklärt Carpenter.