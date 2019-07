John Carpenter (71, "Sie leben!"), einer der bekanntesten Regisseure der Horrorfilm-Szene, wird an einem Joker-Comic mitschreiben. Das gab der Verlag DC Comics nun bekannt. Gemeinsam mit Anthony Burch, unter anderem Autor des Videospiels "Borderlands 2", soll er eine Geschichte entwerfen, die Teil des "Year of the Villain"-Events sein wird.

Carpenter ist offenbar voller Vorfreude: "Der Joker ist der großartigste Comic-Bösewicht. Ich bin stolz darauf, mit Anthony bei diesem Projekt wieder vereint zu sein." Die beiden arbeiteten bereis für BOOM! Studios an einem Comic, für DC ist es die erste Zusammenarbeit.

Der Comic ist ein sogenannter One Shot, soll also in einem Heft eine abgeschlossene Geschichte erzählen. Die Veröffentlichung von "The Joker: Year of the Villain" ist für den 9. Oktober geplant.