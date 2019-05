"Wir haben Angst vor unserem eigenen Tod - jede Angst, die Sie haben, habe ich auch. Sie ist universell. Humor ist nie allgemeingültig. Angst schon. Deswegen ist Horror so wunderbar."

Horror-Altmeister John Carpenter (71, "Die Klapperschlange") gibt in einem Interview mit der US-Filmwebseite "Collider" zu, dass auch er Angst habe. Obwohl der Regisseur hinter Filmen wie "The Fog - Nebel des Grauens" (1980), "Halloween" (1978) oder auch "The Ward" (2010) steht, habe er dieselben Ängste wie alle anderen auch. Daher werde Horror auch immer als Genre funktionieren, nur wie es sich auspräge, sei vom Zeitgeist abhängig. Carpenter wird am Mittwoch in Cannes mit einem Carrosse D'Or für sein Lebenswerk ausgezeichnet.