Erste Bilder von John Cena (42, "The Marine") und Shay Shariatzadeh tauchten bereits im März dieses Jahres auf. Jetzt zeigten sich die beiden offiziell gemeinsam auf dem roten Teppich in New York. Arm in Arm posierten sie bei der Premiere des Films "Chaos auf der Feuerwache" für die Fotografen. Ob sie tatsächlich ein Paar sind? Am Abend sagte Cena gegenüber "Entertainment Tonight": "Es ist ein wundervoller Tag für eine Premiere und ich habe ein schönes Date."

Die Kanadierin lernte der Schauspieler und Wrestling-Star nach eigener Aussage während des Drehs kennen. Daher werde der Film für ihn auch "immer eine besondere Bedeutung" haben.

Zuvor war Cena sechs Jahre lang mit Model und Wrestlerin Nikki Bella (35) liiert sowie zeitweise verlobt. Im Juli 2018 ging die Beziehung endgültig in die Brüche.