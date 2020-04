Der niedersächsische Verfassungsschutz hat diese Woche vor Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus gewarnt. "Glauben Sie nicht alles, was im Internet verbreitet wird", wird Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut (64) zitiert. In Krisenzeiten haben Verschwörungstheorien bekanntlich Hochkonjunktur. Auch die Corona-Pandemie wird davon nicht verschont. Eine Verschwörungstheorie, die sich hartnäckig hält, sieht einen angeblichen Zusammenhang zwischen Coronavirus und 5G-Mobilfunknetzen. Diese Falschmeldung verbreiteten sogar internationale Promis.

Nicht nur John Cusack verbreitet Verschwörungstheorien

Jüngst äußerte sich Schauspieler John Cusack (53, "High Fidelity") via Twitter dazu. In seinem bereits wieder gelöschten Tweet schrieb der 53-Jährige laut der "New York Post", dass sich 5G als "sehr, sehr schlecht für die Gesundheit" herausstellen werde, ohne auf genaue Details einzugehen. Seine Aussagen seien von Quellen in der Wissenschaft und im Gesundheitswesen gestützt, so Cusack, führte diese aber ebenfalls nicht weiter aus. Dafür soll er seine Kritiker als "dumm" bezeichnet haben.

Zuvor hatte Woody Harrelson (58, "Zombieland") auf seinem offiziellen Instagram-Account einen Bericht "über die negativen Auswirkungen von 5G" und seine angebliche Rolle in der Coronavirus-Pandemie veröffentlicht. Laut der "New York Post" kommentierte der Schauspieler den mittlerweile wieder gelöschten Beitrag mit den Worten: "Ich habe es noch nicht vollständig überprüft. Ich finde es aber sehr interessant." In dem Bericht wird behauptet, dass die "5G-Strahlung" die Ausbreitung des Virus "verschärft" und tödlicher mache.

Die britische Rapperin M.I.A (44) glaubt zwar nicht, dass man wegen 5G Covid-19 bekommen könne, sieht aber einen anderen Zusammenhang, wie sie twitterte. Sie ist der Meinung, es könne den Körper im Heilungsprozess beeinträchtigen bzw. diesen verlangsamen, da der Körper gleichzeitig mit der Frequenz der neuen Signale und Covid-19 umgehen müsse.

Wissenschaftler bezeichnen den Zusammenhang zwischen 5G und Covid-19 als "völligen Müll" und biologisch unmöglich, wie die BBC berichtet. Stephen Powis, der medizinische Direktor von Englands National Health Service, nannte demnach diese Verschwörungstheorie "die schlimmste Art von Fake News".

Auch Roseanne Barr mit wirrer Corona-Aussage

Doch nicht nur 5G treibt die Promis um. US-Komikerin Roseanne Barr (67, "Roseanne"), die bereits in der Vergangenheit mehr als einmal mit kontroversen Aussagen für Wirbel gesorgt hat, wittert wiederum eine ganz andere Verschwörung. Die Schauspielerin ist der Meinung, dass das Coronavirus gezielt dafür eingesetzt werde, um ihre Generation loszuwerden. Das sagte sie US-Medienberichten zufolge in einer YouTube-Talkshow mit ihrem kanadischen Kollegen Norm Macdonald (60). Belege für ihre Aussagen brachte sie nicht vor.