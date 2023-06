"Jack Ryan"-Star John Krasinski hat darüber gesprochen, wie sehr ihn seine Frau Emily Blunt in seiner Arbeit unterstützt und inspiriert.

Kurz vor dem 13. Hochzeitstag am 10. Juli hat Schauspieler John Krasinski (43) in einem Interview von seiner Ehefrau Emily Blunt (40) geschwärmt. Sie unterstütze und inspiriere ihn sehr.

"Sie ist auf jeden Fall die Heldin zu Hause"

Im Interview mit "E! News" zur vierten und letzten Staffel von "Tom Clancy's Jack Ryan" sagte er: "Ihre Unterstützung hat mir diese Serie ermöglicht." Sie habe dafür gesorgt, dass er für die Dreharbeiten "rund um die Welt" reisen konnte, und sich in der Zeit um die beiden Töchter gekümmert. Zuvor hatte Emily Blunt ihn in einem Interview als "Jedermann-Held zu Hause" bezeichnet. Dazu sagte er nun: "Vielleicht ein Jedermann, aber ich weiß nicht, was es mit dem Helden auf sich hat. Ich denke, sie ist auf jeden Fall die Heldin zu Hause."

Weiter schwärmte der Schauspieler: "Ich lasse mich auch in allem von ihr inspirieren." Seine Frau habe "diese Action-Sachen viel besser gemacht als ich". Deshalb schaue er ihre Filme "Edge of Tomorrow" und "Jungle Cruise" an, um Ideen für seine Arbeit zu bekommen.

Seine Töchter dachten, er sei Buchhalter

Der 43-Jährige gab noch weitere Einblicke in sein Privatleben. So verriet er, dass seine Töchter lange Zeit keine Ahnung von seinem Beruf hatten. Denn die Kinder durften "A Quiet Place" und "Jack Ryan" nicht sehen. "Ich glaube, sie dachten, ich sei Buchhalter." Ein befreundetes Kind habe dann aber seine Serie gesehen und gefragt, warum "Onkel John in Flammen stand". Da sei seinen ersten Kindern zum ersten Mal klar geworden, dass er kein Buchhalter sei, sondern " eine Art Feuerwehrmann".

Krasinski und Blunt lernten sich 2008 bei den Dreharbeiten für den Film "Ein verlockendes Spiel" kennen. Am 10. Juli 2010 heirateten sie. 2014 ist ihre erste Tochter Hazel zur Welt gekommen, 2016 folgte Violet.