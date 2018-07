Mit einem süßen Schnappschuss aus dem Urlaub begeistert John Legend (39) am Donnerstag seine Fans. Der "All of Me"-Sänger genießt gerade den gemeinsamen Familienurlaub mit Ehefrau Chrissy Teigen (32) und den beiden Kindern Luna Simone (2) und Miles Theodore (2 Monate). Auf seinem Instagram-Account postete er nun ein Bild, das ihn gemeinsam mit seinen beiden Kindern beim Entspannen auf Bali zeigt.

Auf dem Selfie lächelt der frischgebackene Familienpapa fröhlich in die Kamera. Töchterchen Luna sitzt munter grinsend in einer pinken Badehose auf der Couch, während der erst acht Wochen alte Miles zwischen Papa und Schwester liegt und neugierig nach oben schaut. "Babies in Bali", kommentiert Legend den Post und scheint den Urlaub sichtlich zu genießen.