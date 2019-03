John Legend (40, "All Of Me") postete ein süßes Selfie mit seiner Tochter Luna (2) auf Instagram. Darauf trägt er ein Hemd, das mit Haien bedruckt ist. Beide sind außerdem im Sonnenbrillen-Partnerlook. "Daddy Hai und Luna Hai", kommentierte der US-Sänger seinen Schnappschuss. Kurz zuvor hatte der 40-Jährige bereits ein Video mit seinen Fans geteilt.

In dem Video fragt er die Kleine zuerst: "Luna, weißt Du, was auf meinem Shirt ist?" Darauf antwortet seine Tochter: "Ja, Papa Hai!" Dann singen die beiden gemeinsam den Kinder-Hit "Baby Shark" ("Baby Hai"). John Legend kommentierte den Clip mit: "Wir machen zu viel Krach beim Essen". Offensichtlich aßen die beiden gerade in einem Restaurant.