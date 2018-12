"Ich finde, es ist ein undankbarer Job. Niemand gewinnt wirklich als Moderator der Oscars."

Oscarpreisträger John Legend (39, "Glory") mischt sich laut "The Hollywood Reporter" bei einer Veranstaltung am Montag in die aktuelle Diskussion um die Moderation des wichtigsten Filmpreises der Welt ein und verweist dabei auf die Kritik, die es regelmäßig nach den Shows hagelt. Nachdem sich Komiker Kevin Hart (39) Anfang Dezember wegen älterer Tweets zur Absage gezwungen sah, ist noch immer nicht klar, wer als Gastgeber durch die Preisverleihung am 25. Februar in Los Angeles führen wird.