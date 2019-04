"Luna hat ihren Geburtstag heute im Disneyland gefeiert! (Sie denkt, ihr Geburtstag wäre heute. Erzählt ihr nicht, dass er erst am Sonntag ist. Da muss Papa arbeiten. Danke.)"

Sänger John Legend (40, "All of Me") ist wegen seines Berufs ständig unterwegs. Wie sich jetzt herausgestellt hat, muss der US-Amerikaner auch am Geburtstag seiner Tochter arbeiten. Damit er dieses wichtige Ereignis aber nicht verpasst, hat er sich etwas einfallen lassen: In diesem Jahr verschiebt er den Geburtstag einfach um einen Tag nach vorne - die Familie hat statt Sonntag schon den Samstag im Disneyland verbracht. Töchterchen Luna scheint sich daran aber nicht zu stören: Auf einem Instagram-Foto sitzt die offiziell noch Zweijährige glücklich auf Papas Schultern und genießt die Zeit.