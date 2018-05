"Auf den Neuankömmling vorbereiten"

Schmusesänger John Legend (39, "All of Me") und seine Frau Chrissy Teigen (32) erwarten Nachwuchs - zum zweiten Mal. Töchterchen Luna (2) bekommt einen kleinen Bruder. Damit sie sich schon jetzt in die Rolle der großen Schwester hineinfühlen kann, übernimmt Papa John die Geburtsvorbereitung der etwas anderen Art. Wie auf seinem Instagram-Profil zu sehen ist, liest er Luna aus dem "Bruder-Buch" vor. Ihr scheint's zu gefallen, so glücklich wie sie in die Kamera strahlt. Und auch Legend scheint in seiner Vaterrolle ganz aufzugehen.